EXCHANGE NOTICE, DECEMBER 7, 2017 SHARES



DETECTION TECHNOLOGY PLC: DIRECTED ISSUE



A total of 474 820 shares will be traded as old shares as of December 8, 2017 presuming that the shares have been entered into the trade register on December 8, 2017.



Identifiers of Detection Technology Plc's share:



Trading code: DETEC ISIN code: FI4000115464 Orderbook id: 106636 Number of shares: 13 900 595



Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260



TIEDOTE, 7. JOULUKUUTA 2017 OSAKKEET



DETECTION TECHNOLOGY OYJ: SUUNNATTU ANTI



Yhteensä 474 820 osaketta otetaan kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 8.12.2017 edellyttäen, että osakkeet on merkitty kaupparekisteriin 8.12.2017.



Detection Technology Oyj:n osakkeen perustiedot:



Kaupankäyntitunnus: DETEC ISIN-koodi: FI4000115464 id: 106636 Osakemäärä: 13 900 595



Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260