TVRain. Kommersant. Gazeta.ru. TASS. In allen wichtigen russischen Medien hieß es in der vergangenen Woche: Russland rüstet wieder auf.



Am 22. November traf sich der russische Präsident Vladimir Putin in Sotschi mit Spitzenbeamten aus MinOboron, seinem Verteidigungsministerium, um die Ergebnisse der kürzlich abgeschlossenen Zapad-2017-Kriegssimulationen des Landes zu diskutieren. Diese Kriegsspiele, die im September den benachbarten NATO-Ländern Anlass zur Besorgnis gaben, beinhalteten etwa 12.700 russische und weißrussische Truppen, die Luft-, See- und Landstreitkräfte einsetzten, um eine (hypothetische) kleine baltische Nation zu unterwerfen.

Nachträglicher Bericht

Die Diskussion in Sotschi konzentrierte sich auf "bestimmte Mängel", die entdeckt wurden, um Russlands "Bereitschaft zur Mobilisierung ...

