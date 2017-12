Ehningen - Leerverkäufer Marshall Wace LLP verringert Shortposition in Bertrandt-Aktien moderat: Die Leerverkäufer des Hedgefonds Marshall Wace LLP haben ihr Short-Engagement in den Aktien der Bertrandt AG (ISIN: DE0005232805, WKN: 523280, Ticker-Symbol: BDT) leicht gesenkt. Der von Ian Wace und Paul Marshall gegründete Londoner Hedgefonds Marshall Wace LLP hat am 05.12.2017 seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,50% auf 0,49% der Bertrandt AG-Aktien gekürzt.

