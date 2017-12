Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt zeigen sich die Indizes sich am Donnerstagmittag leicht im Plus, womit sie die am Mittwochnachmittag begonnene Erholungsbewegung fortsetzen. Insgesamt fehlen derzeit am Markt die Impulse, der Handel "plätschere" bei recht geringen Volumen dahin, sagte ein Händler in Zürich. Die meisten ...

