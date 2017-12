Herrsching (ots) -



Der neue Erzählband zeigt, was passieren kann, wenn wir uns unvoreingenommen auf die Reise machen. Und offen sind für Begegnungen mit Menschen - und Tieren. Eine Top-Empfehlung für alle, die sich selbst oder andere beschenken wollen.



Ein Mastiff zu Weihnachten - eine gute Idee? Absolut! Aber nur, wenn der Hund zwischen zwei Buchdeckeln bleibt. Im Geschichten-Kosmos von Thomas Pyczak. Elf literarische Fundstücke hat der Storyteller von seinen Reisen mitgebracht. Sie erzählen von Menschen - Anwälten, Obdachlosen, damenbärtigen Vermieterinnen, verrückten Franzosen, Großwildjägern, Liebenden - und ihren Begegnungen mit Tieren. Sie bringen uns an aufregende Schauplätze, aber auch an ganz alltägliche. Sie verströmen den Duft von tunesischen Orangen- und marokkanischen Grapefruitblüten. Und sie entführen uns in Schattenwelten.



Pyczaks Figuren bewegen sich in einer Welt, die sich immer schneller zu drehen scheint. Sie wissen um die Unwägbarkeiten des Lebens in unserer modernen Zeit. Tanzen manchmal auf der Stelle. Orten sich an fremden Orten. Oft ist nichts so, wie es scheint. Gewissheiten? Gibt es nicht. Die Zukunft? Wer weiß. Da hilft nur eins: Offen sein für das Angebot des Augenblicks - so wie der Autor und Ich-Erzähler in vielen der Stories.



Er lässt sich ein auf fremde Orte und Menschen, auf die alltäglichen ebenso wie auf die absonderlichen. Und auf die Tiere: Er trifft kapriziöse Katzen, mischt sich ein in ein Hundegerangel und lauscht der titelgebenden Nachtigall, die ihrerseits irrwitzige Geschichten erzählt. Manchmal lässt er die Welt für einen nachdenklichen Augenblick stillstehen - um gleich darauf wieder Fahrt aufzunehmen auf der Achterbahn des Lebens.



"Regenwetter ist Geschichtenwetter", sagt der philosophische Mastiff, einer der größten Hunde der Welt. Und Weihnachtszeit ist Geschichtenzeit. Wer die Feiertage mit mehr füllen möchte als mit Gans und Plätzchen, der kann mit "Nachtigall" etwas erleben: Elf (Reise-)Abenteuer, bestes Futter für den Kopf. Thomas Pyczak beschenkt uns mit Geschichten, teils wirklichkeitsgesättigt, teils traumtrunken. Auf jeden Fall frei von Zuckerzeug - und voller magischer Momente. Ein Geschenk des Augenblicks. Das Taschenbuch (229 Seiten) ist zum Preis von 9,99 EUR erhältlich, das E-Book zum Preis von 2,99 EUR. ISBN: 978-1521951293.



Thomas Pyczak



"Erzählen heißt Grenzen überschreiten." So lautet das Credo von Thomas Pyczak, in dessen Leben Journalismus, Management und Literatur untrennbar miteinander verknüpft sind. Er begann als Automechaniker und jobbte als Taxifahrer und Packer, bevor er sich entschied, Philosophie und deutsche Literatur zu studieren. Er arbeitete als Journalist, stieg auf zum Chefredakteur und schließlich zum Medienmanager. Die Liebe zur Literatur hat ihn in all der Zeit nie losgelassen. Im Herbst 2014 beschloss er, alle Zelte abzubrechen und die Menschen als Schriftsteller auf spannende Entdeckungsreisen mitzunehmen.



Eine Fülle schillernder Geschichten hat Pyczak nicht nur erlebt, sondern weiß sie auch zu erzählen. Mit seinen beiden Romanen "Ende der Welt" und "Starnberg. Marrakesch. Starnberg." gelang ihm im Sommer 2016 ein außergewöhnliches Doppel-Debüt. Wie man die Kraft guter Geschichten für den persönlichen Erfolg nutzen kann, zeigt der Autor in seinem im Mai 2017 erschienenem Sachbuch "TellMe!". "Alle Kämpfe, die die wir kämpfen, kämpfen wir mit uns selbst, mit unseren Grenzen im Kopf. Unser ureigenes Monster ist der eingeschränkte Blick." Pyczak möchte Menschen inspirieren, den roten Faden ihrer Existenz erzählerisch zu entdecken und ihm mutig zu folgen. Mit "Nachtigall" veröffentlichte Pyczak im Juli 2017 seine erste Sammlung von Erzählungen. Der gebürtige Hamburger lebt mit seiner Frau in Herrsching am Ammersee.



