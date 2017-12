Technologieaktien versuchen sich zu erholen, was zu einer höheren Eröffnung in Europa geführt hat DAX® (DE30 in der xStation 5) verteidigt entscheidende Unterstützung, nächstes Kursziel der Bullen könnten 13.190 Punkte sein BASF (BAS.DE in der xStation 5) weiterhin in der Verlustzone, da die UBS den Chemiekonzern herabstuft

Zusammenfassung:Die europäischen Indizes eröffneten den heutigen Handelstag mit leichten Gewinnen, da der Abverkauf der Tech-Aktien pausierte. Der Technologiesektor versucht sich von den jüngsten Verlusten zu erholen, was in Europa heute zu ersten Gegenbewegungen führte. Der Impuls, die Rückgänge zu stoppen, kam vor allem vom Nasdaq (US100), der am Mittwoch wieder einen höheren Wert erreichen konnte. Ein etwas schwächerer EUR gegenüber dem USD begünstigt außerdem die europäischen Exporteure.

Der DE30 bildete in der wichtigen Unterstützungszone eine Pin-Bar-Formation aus, was möglicherweise zu einem Rückprall in Richtung der oberen Grenze der gegenwärtigen Konsolidierung führen könnte. Quelle: xStation 5 Der deutsche ...

