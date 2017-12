IRW-PRESS: Big Wind Capital Inc.: Big Wind Capital gibt bekannt, dass Hill Top Security ein Patent für eine biometrische Sicherheitsanwendung angemeldet hat, um BitCoins und andere Kryptowährungen zu schützen und zurückzuerlangen

Big Wind Capital gibt bekannt, dass Hill Top Security ein Patent für eine biometrische Sicherheitsanwendung angemeldet hat, um BitCoins und andere Kryptowährungen zu schützen und zurückzuerlangen

Kelowna, British Columbia, Kanada - 7. Dezember 2017 - Hill Top Security Inc, (Hill Top) und Big Wind Capital Inc. (Big Wind oder das Unternehmen) (CSE:BWC)(CSE:BWC.CN)(CNSX:BWC)(OTC PINK:BGGWF) gibt bekannt, dass Hill Top ein Patent für eine biometrische Sicherheitsanwendung angemeldet hat, die Bitcoin und andere Kryptowährungen vor Diebstahl und Verlust schützen soll. Fehlende Passwörter und Diebstahl sind die größten Probleme, vor denen die Kryptowährungsbranche steht. Allein seit 2011 wurde über 35 große Hacks von Bitcoin Exchanges, die zum Diebstahl von über 980.000 Bitcoins geführt haben, berichtet. Insgesamt geht man davon aus, dass 23% der bis heute geschürften Bitcoins für immer verloren sind Chainalysis, November, 2017

(beim aktuellen Marktwert sind das rund 30 Mrd. US-$). Hill Tops biometrische Kryptowährungs-Anwendung hilft dabei, dieses Problem zu lösen, weil sie allen Kryptowährungs-Usern weltweit einen neuen, hohen Level personalisierter Sicherheit bietet. Hill Top hat vor Kurzem eine Absichtserklärung mit Big Wind unterzeichnet, gemäß der Big Wind Anteile an HTSI und an deren Assets erwerben möchte (die Transaktion). Die Patentanmeldung umfasst UxToken: biometrie-taugliche, per GPS verfolgbare, durch privaten Schlüssel gesicherte Speicherung von Kryptowährungen. Die neue Anwendung wurde von Hill Tops hausinternem Team entwickelt, das aus ehemaligen Angehörigen und Führungskräften des US-Militärs besteht. Diese neue Anwendung zur Sicherung von Kryptowährungen überbrückt die Kluft zwischen den völlig anonymen Transaktionspartnern auf der einen Seite sowie einer angemessenen Identitätssicherung der jeweiligen Teilnehmer auf der anderen Seite, die den Compliance-Anforderungen in standardmäßigen, markt-basierten Asset-Transaktionen entspricht.

Corby Marshall, CEO von Hill Top Security, sagte: Das Potenzial von Bitcoin und anderen Kryptowährungen ist breitgefächert, wird aber durch Cyber-Kriminalität sowie fehlende Passwörter, wodurch die Coins möglicherweise nicht wiederbeschafft werden können, eingeschränkt. Man schätzt, dass sogar 3,79 Mio. Bitcoins für immer verloren sind - das sind fast 23% aller Bitcoins im Umlauf. Das entspricht beim aktuellen Marktwert fast 30 Mrd. US-$. Diese Patentanmeldung deckt unsere neue biometrische Kryptowährungs-Sicherheitsapp ab, die für eine biometrische Sicherung dieser Währung sorgt, insbesondere durch Offline-Speicherung und Passwort-Wiederherstellung.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt verschiedenen anderen Bedingungen, wie unter anderem der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange und dem Abschluss einer endgültigen Vereinbarung. Weitere Einzelheiten zur geplanten Transaktion werden in einer Pressemitteilung veröffentlicht, sobald die Parteien eine endgültige Vereinbarung unterzeichnen.

