Carmen Daub (Gothaer): Kapitalmärkte honorieren das positive fundamentale Umfeld

Lesen Sie hier den Marktkommentar für November 2017 von Carmen Daub (Gothaer).

Das fundamentale Bild ist unverändert: Der Konjunkturmotor in der Eurozone und den USA brummt und die Inflationsraten verharren auf niedrigem Niveau. Die Kapitalmärkte honorieren das positive fundamentale Umfeld mit (teilweise) steigenden Aktienkursen und mit Anleiherenditen, die sich in einer engen Range bewegen. Geopolitische Störfeuer, wie der erneute Raketenstart Nordkoreas, ändern derzeit wenig an diesem Stimmungsbild.