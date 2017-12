Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt zeigen sich die Indizes sich am Donnerstagmittag leicht im Plus, womit sie die am Mittwochnachmittag begonnene Erholungsbewegung fortsetzen. Insgesamt fehlen derzeit am Markt die Impulse, der Handel "plätschere" bei recht geringen Volumen dahin, sagte ein Händler in Zürich. Die meisten Anleger seien mit der Performance im laufenden Jahr zufrieden und hofften nun darauf, diese in den letzten drei Wochen des Jahres noch mitnehmen zu können.

Die Märkte zeigten sich auch unbeeindruckt von der möglichen Eskalation politischer Krisen, so ein weiterer Kommentator. Ins Zentrum des Interesses rücken nun die am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten. Am Donnerstagnachmittag stehen mit der Publikation der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA weitere Hinweise dazu an. In der Schweiz ist die Arbeitslosenquote im November laut den neusten Zahlen etwas angestiegen, der saisonbereinigte Wert hat aber abgenommen.

Gegen 12 Uhr notiert der Swiss Market Index (SMI) 0,10% im Plus bei 9'318,93 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legt 0,19% auf 1'494,34 Punkte zu, und der breite Swiss Performance Index (SPI) gewinnt 0,11% auf 10'675,07 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 22 im Plus und acht im Minus.

Zu den stärksten Bluechip-Werten gehören am Mittag eine Reihe von Finanztiteln, darunter die Versicherungsaktien Swiss Re (+1,1%) ...

