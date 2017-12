Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien/Stuttgart (pta018/07.12.2017/12:30) - BAWAG Group und Südwestbank geben den erfolgreichen Abschluss des Erwerbs der Südwestbank durch die BAWAG P.S.K. bekannt.



Die Südwestbank AG mit Sitz in Stuttgart ist eine mittelständische Regionalbank, die seit 1922 ihr kommerzielles Bankgeschäft in Baden-Württemberg betreibt.



Anas Abuzaakouk, CEO der BAWAG Group, führt dazu aus: "Das Know-how und die langjährige Tradition der Südwestbank, die in einer ökonomisch sehr starken Region tätig ist, machen die Bank zu einem idealen Partner für die Erweiterung unserer Präsenz und die Verbreiterung unserer Kundenbasis in Deutschland. Diese Übernahme ist Teil unserer auf die DACH-Region ausgerichteten Strategie und eröffnet uns Zugang zu ausgezeichneten Kunden auf einem äußerst attraktiven Markt. Wir konzentrieren uns darauf, die vielfältigen Wachstumschancen, die sich in Deutschland sowohl organisch als auch anorganisch bieten, zu nutzen. Ich freue mich, unsere neuen Kolleginnen und Kollegen der Südwestbank in der BAWAG Group begrüßen zu dürfen, und bin zuversichtlich, dass sie großartige Partner sein werden, um gemeinsam auf dem deutschen Markt erfolgreich zu sein."



Dr. Andreas Strüngmann, ehemaliger Mitgesellschafter der Südwestbank, führt dazu aus: "Die Südwestbank ist weiterhin in guten Händen. Die Tatsache, dass sie als der richtige Partner in Deutschland gesehen wird, ist nicht zuletzt eine Bestätigung unserer guten Arbeit in den letzten Jahren. Ich bin überzeugt davon, dass sich die Südwestbank unter dem neuen Eigentümer BAWAG P.S.K. auch zukünftig sehr positiv entwickeln wird."



Dr. Wolfgang Kuhn, CEO der Südwestbank, ergänzt: "Wir sind uns sicher, dass die Kapitalstärke der BAWAG P.S.K., ihre Branchenerfahrung und nicht zuletzt ihr umfangreiches Know-how im Bereich Digitalisierung nicht nur uns, sondern vor allem unseren Kunden zugutekommen. Gerade im Bereich Digitalisierung ergeben sich durch den erfolgreich abgeschlossenen Eigentümerwechsel große Chancen. Als Teil der BAWAG Group können wir unser Fundament weiter verstärken und sind gut aufgestellt, um die sich uns zahlreich bietenden Chancen auch zu nutzen."



Über die BAWAG Group



Die BAWAG Group AG ist die Holdinggesellschaft der BAWAG P.S.K. mit Sitz in Wien.



Über die BAWAG P.S.K.



Die BAWAG P.S.K. AG ist mit über 2,2 Mio. Privat- und Firmenkunden eine der größten und am besten kapitalisierten Banken in Österreich und verfügt über eine landesweit bekannte Marke. Sie verfolgt ein einfaches und transparentes Geschäftsmodell, das auf niedriges Risiko, Effizienz sowie regional auf Österreich und andere Industriestaaten ausgerichtet ist. Die BAWAG P.S.K. betreut Privat-, KMU- und Firmenkunden in ganz Österreich und bietet ihnen ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Veranlagungsprodukten sowie Bausparen und Versicherungen an. Ergänzt werden die inländischen Aktivitäten der BAWAG P.S.K. durch das internationale Geschäft mit Fokus auf Privat-, Unternehmens-, gewerbliche Immobilien und Portfoliofinanzierungen in westlichen Industrieländern.



Über die Südwestbank



Die Südwestbank AG mit Sitz in Stuttgart ist eine mittelständische Regionalbank, die 1922 als Württembergische Landwirtschaftsbank gegründet wurde. Sie firmiert seit 1970 unter dem heutigen Namen und betreut in Baden-Württemberg rund 100.000 Privat- und Unternehmenskunden. Die Südwestbank wies zum Jahresende 2016 eine Bilanzsumme von über 7 Mrd. EUR aus.



Die Südwestbank setzt auf langfristige, vertrauensvolle Beziehungen zu ihren Kunden und begleitet diese oftmals über mehrere Generationen hinweg. Sie stellt dabei eine individuelle und bedarfsgerechte Produktauswahl sowie eine hohe Beratungsqualität in den Mittelpunkt. Ihre starke regionale Verwurzelung und ihre langjährige Erfahrung machen die Südwestbank zu einer der wichtigsten Regionalbanken in Deutschland.



