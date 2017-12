FrankfurtHannover - Nachdem zunächst die Unsicherheit bezüglich der US-Steuerpläne den deutschen Aktienmarkt stärker gedrückt hatte, konnte dieser angesichts eines am Nachmittag schwächeren Euro die Verluste im Verlauf reduzieren, so die Analysten der Nord LB. ProSiebenSat.1 (ISIN DE000PSM7770/ WKN PSM777) gewinne an der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900)-Spitze 2,84%, Deutsche Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) nach Emission einer Wandelanleihe 2,70% schwächer.

