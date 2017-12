Audi hat im November einen neuen Verkaufsrekord erzielt und macht sowohl Abgasskandal als auch die schwachen Zahlen vom Jahresanfang vergessen. Auch im wichtigen Markt China ziehen die Auslieferungen wieder an.

Die VW-Tochter Audi hat in einem November noch nie so viele Autos verkauft wie in diesem Jahr. Damit haben die Ingolstädter den Schwung aus den vergangenen Monaten beibehalten und den schwachen Jahresstart fast ausgebügelt.

Im November sei der Absatz im Vergleich zum Vorjahresmonat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...