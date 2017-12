Unterföhring/Landshut (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Mit dabei Hurts, Wyclef Jean, Mando Diao, Rag'n'Bone Man und Milow // Am 15. Dezember 2017 ab 22.00 Uhr // Parallelausstrahlung in Ultra HD auf UHD1 by HD+



Es ist soweit: Die beiden DELUXE MUSIC Moderatoren Jennifer Weist und Markus Kavka moderieren ihre erste gemeinsame Sendung. Im DLXM SESSION SPEZIAL erinnern die Musikexperten an diese stimmungsvollen, intensiven, akustischen Sessions und erzählen Anekdoten vom Dreh der Sessions mit Milow, Rag'n'Bone Man, Mando Diao, Wyclef Jean und Hurts. Darüber hinaus darf natürlich ein persönlicher Musikrückblick über das Jahr 2017 nicht fehlen. Auf was freuen sich die beiden Musikprofis im neuen Jahr? Außerdem erzählt Markus Kavka warum er 2017 bei einem Newcomer Award den dritten Platz belegt hat. Vor dem Kamin der Stone Brewing Berlin-Brauerei machen es sich Jennifer und Markus richtig gemütlich und laden gemeinsam ein zur kuscheligsten Musikshow 2017.



Die DLXM Session mit Milow wurde in der Lugosi Bar in Kreuzberg gedreht, quasi im Kiez von Markus Kavka. Milow performte an diesem Tag u.a. seine Songs "Howling At The Moon" und "Way Up High". Mit dabei auch Rag'n'Bone Man, der mit Sicherheit einer DER Newcomer des Jahres 2017 ist. Ihn traf DELUXE MUSIC im Berliner Stone Brewing. Konnte der Ausnahmekünstler trotz seiner starken Erkältung die Songs "Skin" und "Bitter End" aufzeichnen? Auch Mando Diao hatten wir 2017 zu Gast. Beim letzten Song "Down In The Past" riss eine Gitarren-Saite. Wie hat die Band reagiert? Im Berliner Soho Haus war Superstar Wyclef Jean zu Gast. Er spielte allein mit Gitarre neben neuen, auch seine alten Hits wie "Ready or Not", "911" und "Fu-Gee-La". Ein wundervoller Künstler, eine wundervolle Session. Und letztlich konnte DELUXE MUSIC noch Hurts für eine Session gewinnen. Sie performten in der legendären Kuffler-Suite in München, direkt gegenüber Oper. Neben dem Klassiker "Wonderful Life" können sich alle Zuschauer auch auf die erste Single aus dem neuen Album "Beautiful Ones" im akustischen Gewand freuen.



Für alle Fans der scharfen Bilder findet darüber hinaus eine Parallelausstrahlung der Sendung auf UHD1 by HD+ statt.



Ausstrahlungszeiten: DLXM SESSION SPEZIAL Freitag, den 15. Dezember 2017, um 22:00 Uhr Wiederholung am Sonntag, den 17. Dezember 2017, um 18:00 Uhr



Weitere Informationen zum Empfang von UHD1 by HD+: www.uhd1.tv.



Voraussetzungen für den Empfang von UHD1 by HD+: In ultrabrillanter Auflösung ist die DELUXE MUSIC SESSION auf UHD1 by HD+ zu sehen. Neben einem UHD-TV mit HEVC-Decoder und dem Empfang über Satellit benötigen Zuschauer ein HD+ Modul oder einen HD+ UHD-Receiver mit einer aktiven HD+ Karte. Wochentags kann UHD1 by Astra / HD+ bis 20:00 Uhr (am Wochenende bis 14:00 Uhr) unverschlüsselt empfangen werden.



Weitere Informationen zum Empfang von UHD1 by HD+: www.uhd1.tv.



Empfangsparameter von UHD1: Transponder: 1.035 Frequenz: 10.994 MHz (Horizontal) Symbolrate: 22.000 Ms/s Video: 2160 50p, HEVC Main 10 Datenrate: 25 Mbit/s



Über HIGH VIEW:



HIGH VIEW ist ein dynamisches, zukunftsorientiertes und wachsendes Unternehmen mit einem kreativen und hoch motivierten Team. Zum Portfolio gehören Medienangebote auf allen relevanten Plattformen, von Free-TV bis Pay-TV, von Online bis Mobile Apps. Der Schwerpunkt liegt auf Musik- und Factual-Entertainment-Angeboten. HIGH VIEW betreibt die Musikmarken DELUXE MUSIC, RCK TV und JUKEBOX sowie den Dokumentationssender PLANET mit der Marke XPLORE für Reise- und Abenteuerprogramme und hat die Marke WAIDWERK für Jäger und Angler entwickelt. Der Vertrieb der TV-Marken erfolgt in Europa über Kabel, IPTV und Satellit.



Über HD+



Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter von SES, einem weltweit führenden Satelliten-Betreiber mit einer Flotte von über 50 Satelliten. Die HD PLUS GmbH wurde im Mai 2009 gegründet und vermarktet das Produkt HD+, ein zusätzliches Programm-Angebot in hochauflösender Qualität (HD), das über das Astra Satellitensystem in Deutschland empfangbar ist. Nutzer von HD+ haben Zugriff auf mehr als 50 Sender in HD - neben 30 meist öffentlich-rechtlichen HD-Angeboten empfangen Zuschauer mit dem HD+ Sender-Paket aktuell 23 der größten Privatsender in HD-Qualität. Mit dem zusätzlich verfügbaren Eurosport-Paket erleben Zuschauer die Bundesliga und weitere Sport-Highlights live in HD-Qualität. Mehr Informationen unter www.hd-plus.de.



Die HD PLUS GmbH betreibt mit UHD1 by Astra / HD+ einen der ersten 24/7 Demo-Kanäle für Ultra HD. UHD1 by Astra / HD+ richtet sich in der Daytime unter anderem an den Fachhandel, um Interessenten von UHD-TV-Geräten durch spektakuläre Inhalte für Ultra HD zu faszinieren. Abends richtet sich UHD1 by Astra / HD+ exklusiv an Nutzer von HD+, hier wird exklusiver Content aus den Bereichen Doku, Lifestyle, Action, Clips und Chillout sowie User Generated Content präsentiert. http://www.hd-plus.de/uhd/



OTS: HD PLUS GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/81351 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_81351.rss2



Pressekontakt: Ansprechpartner bei weiteren Fragen:



Verena Adami (DELUXE MUSIC) adamicommunication phone 089 5100 9545 +++ mobil 0172 834 6666 adami@adami-communication.de



Frank Lilie Pressesprecher HD PLUS GmbH Tel.: (089) 1896-1640 Frank.Lilie@hd-plus.de