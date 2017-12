Der kriselnde Autobauer Opel verhandelt mit den Arbeitnehmervertretern weiterhin über Kurzarbeit. Laut einem Bericht sind alle größeren deutschen Standorte betroffen, auch die Standorte Rüsselsheim und Kaiserslautern.

Beim kriselnden Autohersteller Opel wird weiterhin über Kurzarbeit verhandelt. Konkrete Ergebnisse der seit Wochen laufenden Gespräche zwischen Management und Arbeitnehmervertretern über die Umsetzung des Sanierungsprogramms "Pace" liegen aber noch nicht vor, wie ein Unternehmenssprecher am Donnerstag am Stammsitz Rüsselsheim erklärte. In der vergangenen Woche hatten beide Seiten in einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...