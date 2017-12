Weil das Geschäft mit Kraftwerken nicht mehr gut läuft, will nun auch der Siemens-Konkurrent General Electric viele Jobs streichen. Angesichts hoher Milliardengewinne ist die IG Metall empört.

Der US-Industriekonzern General Electric (GE) will an fünf deutschen Standorten insgesamt rund 1600 Stellen streichen. Wie Konkurrent Siemens nennt auch GE den Preisdruck und die schwache Nachfrage nach konventionellen Kraftwerken als wesentliche Gründe für die Entscheidung. Betroffen sind die Standorte Mannheim, Stuttgart, Berlin, Mönchengladbach und Kassel. Die Fertigungen von "GE Power Conversion" in Berlin und von "GE Grid Solutions" in Mönchengladbach sollen ganz geschlossen werden.

Die IG Metall kündigte umgehend Widerstand gegen die Pläne an. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...