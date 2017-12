Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der SPD-Vorsitzende Martin Schulz hat beim Parteitag der Sozialdemokraten erneut seine Verantwortung als Kanzlerkandidat für das bittere Ergebnis der SPD bei der Bundestagswahl übernommen und sich ausdrücklich dafür entschuldigt. "Ich trage als Kanzlerkandidat die Verantwortung für dieses Wahlergebnis", sagte Schulz in seiner Auftaktrede für den Parteitag in Berlin. Viele Menschen seien darüber enttäuscht und wütend. "Bei all diesen Menschen bitte ich für meinen Anteil an unserer Niederlage um Entschuldigung", sagte Schulz.

Er könne die Uhr nicht zurückdrehen. "Aber ich kann als Parteivorsitzender meinen Beitrag dazu leisten, dass wir es besser machen", betonte Schulz, der sich bei dem Parteitag zur Wiederwahl stellt. Davor sollen die Delegierten darüber entscheiden, ob die SPD, wie von Schulz und der Parteispitze inzwischen geplant, "ergebnisoffene" Gespräche über eine neue Regierungsbeteiligung aufnehmen soll. Die Jusos wollen auf dem Parteitag jedoch durchsetzen, dass in dem Beschluss festgestellt wird, dass eine große Koalition "kein denkbares Ergebnis der Gespräche" sei.

Schulz zog ein bitteres Fazit des abgelaufenen Jahres. "Ich habe schon manches Auf und Ab in meinem Leben hinter mir, privat und politisch, aber so ein Jahr kann man nicht einfach abschütteln", sagte er. "So ein Jahr steckt einem in den Knochen." Es gehe nun aber um einen "Kulturwandel" in der SPD, die nicht nur diese Bundestagswahl verloren habe, "sondern die letzten vier". Die SPD müsse deshalb schonungslos die letzten 20 Jahre aufarbeiten", forderte der Parteichef.

