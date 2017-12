Hannover - Der Auftragseingang in der deutschen Industrie ist im Oktober zum dritten Mal in Folge gestiegen, so die Analysten der Nord LB.Die Unternehmen hätten 0,5% mehr Bestellungen als im Vormonat verzeichnet, habe das Bundeswirtschaftsministerium mitgeteilt. Die Nachfrage aus dem Inland habe um 0,4% zugelegt, die aus dem Ausland um 0,5%. Neuaufträge aus den Euro-Ländern seien um 1,2% zurückgegangen, während aus dem sonstigen Ausland die Aufträge um 1,6% gestiegen seien.

