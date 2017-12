Singapur (ots/PRNewswire) -



Plintron, der weltweit führende Akteur im Bereich Cloud Communication Services, hat die Einführung einer umfassenden Plattform für das Internet der Dinge angekündigt.



Der Internet der Dinge-Markt wird voraussichtlich bis 2020 mit über 30 Milliarden verwendeten Endpunktgeräten weltweit einen Wert von 1,29 Billionen USD erreichen.



Plintrons IoT-Plattform, die gemeinsam mit Plintrons branchenführender Cloud Communications-Plattform, weltweitem Zugriff auf Rechenzentren und Cloud-Infrastruktur, globaler Netzwerk-Konnektivität, Großabnehmerzugang zu Mobilfunk in mehreren Ländern und professionellen Diensten angeboten wird, ist eine Voraussetzung für IoT-Unternehmen. Plintron bietet vollständige Flexibilität bei der Bereitstellung, wobei zwischen On-Premise-, privatem oder öffentlichem Cloud-Hosting gewählt werden kann. Plintron bietet bereits Konnektivität für IoT-Unternehmen in Europa und Lateinamerika an. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über umfangreiche Erfahrung mit dem Bereitstellen, Einführen und Skalieren cloud-basierter Geschäfte für Kunden auf der ganzen Welt.



Plintrons IoT-Plattform umschließt Module, die alle Funktionen einschließlich Gerätemanagement, SIM-Management, Datenspeicherung und Analytik mit maschinellen Lernmöglichkeiten bzw. Möglichkeiten im Bereich künstliche Intelligenz, Serviceadapter, Regel-Engine und einer Steuerungsschnittstelle abdeckt. Die Plattform ist eine verwaltete Cloud-Plattform, über die vernetzte Geräte einfach und sicher mit branchenrelevanten vertikalen Anwendungen interagieren können. Dank API und SDKs kann umgehend auf individuelle Kundenbedürfnisse eingegangen werden.



Für Unternehmen, die daran interessiert sind, IoT-Möglichkeiten innerhalb ihres Betriebs einzuführen, oder für Unternehmen, die bereits IoT einsetzen und sich nach einer zuverlässigeren, hochmodernen und flexiblen IoT-Lösung umschauen, ist Plintron der eindeutige bevorzugte globale Partner.



Plintron betreibt auf sechs Kontinenten in 25 Ländern sein eigenes Netzwerk und ist mit seinen Cloud-Netzwerken weltweit erreichbar. Das Unternehmen hat 90 Millionen Verbindungen auf seiner Cloud-Plattform für MVNOs und IoT ermöglicht und möchte bis 2025 eine Milliarden Verbindungen herstellen.



Mohan Kumar Sundaram, Mitgründer und Vorsitzender, Plintron Group, sagte: "Das IoT-Ökosystem wird die Lebensqualität der Bewohner dieses Planeten grundlegend verbessern. Wir sind der Katalysator, wenn es darum geht, die IoT-Lösung von Geräten und Anwendungspartnern mittels unserer IoT-Plattform und unseren Konnektivitätsangeboten zu ermöglichen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit zukunftsorientierten Unternehmen, die Interesse daran haben, das Potenzial des Internets der Dinge auszuschöpfen und an seinem Wachstum teilzuhaben."



"Im Bereich IoT die Daten zeitgerecht zu erfassen und sinnvolle sowie praktisch umsetzbare Erkenntnisse zu erzielen, stellt eine große Herausforderung dar, die wir jedoch meistern. Plintrons robuste Plattform-Architektur ermöglicht Unternehmen über Branchenzweige hinweg den IoT-Betrieb über ein Netzwerk, ein Gerät und eine Anwendung ihrer Wahl aufzunehmen und operative Vorteile zu erzielen", so Subhashree Radhakrishnan, Mitgründer und stellvertretender Vorsitzender.



Informationen zu Plintron:



Plintron, gegründet 2008, ist ein führendes internationales Unternehmen, das seine Plattform- und Konnektivitätsdienste der MVNO- und IoT-Branche anbietet und in 25 Ländern auf sechs Kontinenten tätig ist. Plintron hat seinen Hauptsitz in Singapur mit Niederlassungen in London, Neu Delhi, São Paulo und Seattle. Das rund um die Uhr geöffnete globale Technology & Support Center mit über 1000 Mitarbeitern befindet sich in Chennai, Indien, von wo aus es den weltweiten Betrieb unterstützt.



