Zürich - Jonas Projer gewinnt bei der diesjährigen Wahl der Journalisten des Jahres den Hauptpreis. Der «Arena»-Moderator und Redaktionsleiter erhält von den Leserinnen und Lesern des Branchenmagazins «Schweizer Journalist» die Auszeichnung als Schweizer Journalist des Jahres. In der Kategorie Politik gewinnt zum zweiten Mal in Folge Susanne Wille, Pascal Weber holt in der Kategorie Reporter Platz 1.

Als erster SRF-Fernsehmoderator erhält Jonas Projer die prestigeträchtige Auszeichnung als Schweizer Journalist des Jahres. Gemäss Jury hat Projer die «Arena» revitalisiert: «Er hat sie wieder stärker politisiert, indem er die Gästeauswahl kontroverser machte. Als Moderator ist er enorm souverän ...

