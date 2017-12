Mainz (ots) -



Matthias Koeberlin spielt einen realen Kommissar: Der Fernsehfilm "Der Polizist, der Mord und das Kind" am Montag, 11. Dezember 2017, 20.15 Uhr, im ZDF, erzählt die Geschichte von Carlos Benede, dessen Leben von einem elfjährigen Jungen verändert wird. In weiteren Rollen sind Joshio Marlon, Stefanie Stappenbeck, Barbara Auer, Felix Vörtler, Michael Wittenborn und andere zu sehen. Regie führte Johannes Fabrick nach dem Drehbuch von Dorothee Schön.



Die Handlung wird als Rückschau erzählt: Der elfjährige Alexander (Joshio Marlon) muss miterleben, wie sein Vater seine Mutter ermordet. Opferschutzkommissar Carlos Benede (Matthias Koeberlin) kümmert sich um den Jungen, dessen Aussage für die Aufklärung des Tathergangs entscheidend ist. Benede, selbst in einem Heim aufgewachsen, gelingt es, das Vertrauen des traumatisierten Kindes zu gewinnen. Er begleitet Alexander durch die folgende Zeit. Unterstützt wird er dabei von Herrn Jacobs (Michael Wittenborn), Alexanders Betreuer beim Jugendamt, und Anwältin Zech (Barbara Auer). Zur Überraschung aller Beteiligten will der ungewöhnlich starke Junge im Prozess gegen seinen Vater aussagen und äußert bald den Wunsch, bei Carlos Benede aufzuwachsen.



