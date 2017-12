Unterföhring (ots) -



7. Dezember 2017. "Ja, wir sind ein Paar!" Das Experiment "Hochzeit auf den ersten Blick" schreibt eine weitere Erfolgsgeschichte - und die ist etwas ganz Besonderes: Zum ersten Mal haben die Experten homosexuelle Männer gematched und prompt ein Liebespaar gefunden. Doch anders als in gewohnter "Hochzeit auf den ersten Blick"-Manier treffen die beiden Ehe-Anwärter nicht auf dem Standesamt aufeinander. Wie und bei wem es gefunkt hat, ist ab Sonntag, 10. Dezember 2017, um 17:30 Uhr exklusiv auf der SAT.1-Online-Seite unter sat1.de/maennermatching zu sehen. Wie auch die anderen Hochzeitsanwärter mussten die Single-Männer ein aufwändiges Analyseverfahren durchlaufen: Sie haben Fragebögen ausgefüllt, Gespräche mit Expertin Dr. Sandra Köhldorfer geführt und Verfahren wie den Stimm- und Pheromontest absolviert. Doch die Anzahl der Bewerber reichte nicht aus, um das Matching in bewährter Art und Weise zu Ende zu bringen. Die Experten wollten die Chance dennoch nutzen - und baten vier Männer, die "fast" perfekt zusammenpassen, an einen Tisch...



Das "Männermatching" online verfolgen: Neue Videos jeweils sonntags ab 17:30 Uhr auf sat1.de/maennermatching



Im TV: "Hochzeit auf den ersten Blick" sonntags um 17:30 Uhr in SAT.1.



