FRANKFURT (Dow Jones)--Der Mischkonzern General Electric (GE) wird wegen des schwierigen Energiegeschäfts rund 12.000 Stellen in der Sparte GE Power streichen. Zusammen mit anderen 2017 angekündigten Maßnahmen soll dies die Kosten von GE Power 2018 um 1 Milliarde US-Dollar drücken, wie das Unternehmen mitteilte. GE will die Konzernkosten 2017 und 2018 insgesamt um rund 3,5 Milliarden Dollar reduzieren.

In Deutschland sind von dem Schritt rund 1.600 der insgesamt mehr als 10.000 Arbeitsplätze betroffen. Die Vorschläge beinhalten die Schließung der Fertigung von GE Power Conversion in Berlin und von GE Grid Solutions in Mönchengladbach.

GE Power stelle sich mit dem Schritt auf die schwierigen Bedingungen am traditionellen Energiemarkt weltweit ein. Überkapazitäten haben zu deutlichen Einbußen bei Produkten und Dienstleistungen geführt. Zudem wachse der Markt für erneuerbare Energien.

Die französische Tageszeitung Les Echos hatte am Vortag berichtet, dass GE in Europa offenbar den Rotstift ansetzen und in dem 2015 von Alstom übernommenen Energiegeschäft 4.500 Stellen streichen wolle.

December 07, 2017 07:03 ET (12:03 GMT)

