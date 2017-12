Dortmund (ots) - Top-Noten für Biometrie- und Altersvorsorge-Tarife sowie eine ausgezeichnete Unternehmensqualität: Die Continentale Lebensversicherung gehört zu den Besten der Branche. Das bestätigen aktuelle Untersuchungen verschiedener unabhängiger Analysehäuser und Fachmedien.



Neue kapitaleffiziente Klassik sehr gut positioniert



Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand Leben im Continentale Versicherungsverbund: "Wir stehen für Verlässlichkeit, Nachhaltigkeit und Solidität - das bestätigen jetzt erneut unabhängige Experten. Mit unserer umfangreichen Produktpalette, nachhaltig kalkulierten Tarifen und lebenslangen Garantien bieten wir Kunden und Vertriebspartnern eine sichere Zukunft. Besonders freut mich, dass unsere neue kapitaleffiziente Produktlinie mit der Continentale Rente Classic Pro und der Continentale Rente Classic Balance von den Analysten von Franke und Bornberg als hervorragend eingestuft wird." Die beiden Tarife stehen als private Rente, als Direktversicherung sowie Pensionszusage und in Kürze auch als Basisrente zur Verfügung.



Hervorragende Leistungen



Die besten Privat- und Riester-Renten sowie Direktversicherungen ermittelte Focus Money gemeinsam mit Franke und Bornberg in drei Tests. Hier erhielt die Continentale acht Mal Top-Bewertungen - unter anderem für den neuen kapitaleffizienten klassischen Tarif Continentale Rente Classic Pro als Direktversicherung. Die hervorragenden Leistungen in der Arbeitskraftabsicherung und Hinterbliebenenvorsorge belohnte Map-Report im Biometrie-Rating mit der Höchstnote "mmm". Zudem erhielt der Lebensversicherer erneut die infinma-Marktstandard-Zertifikate für alle seine Tarife aus dem Segment der Erwerbsunfähigkeitsvorsorge.



Ein Unternehmen mit Zukunft



Mit ihrer Unternehmensqualität konnte die Continentale gleich vier Analysehäuser überzeugen. Sie erreichte Top-Bewertungen bei den Ratings des Deutschen Finanz-Service Instituts (DFSI), des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP), der ascore Das Scoring GmbH und der Softfair Analyse GmbH. In einer weiteren Studie des DFSI zur Zukunftssicherheit der deutschen Lebensversicherer platzierte sich die Continentale mit der Note "sehr gut" unter den Top 7 bei insgesamt 56 Serviceversicherern.



125 Jahre Continentale Lebensversicherung - ein sicheres Zuhause für die Zukunft



Die Continentale Lebensversicherung AG ist ein Unternehmen des Continentale Versicherungsverbundes. Dieser wird getragen von dem Grundgedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der sich aus der Rechtsform der Obergesellschaft, der Continentale Krankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wie im gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. Als Versicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.



Seit 125 Jahren steht die Continentale Lebensversicherung AG für Verlässlichkeit und Solidität. Heute betreut sie rund 748.000 Verträge und erzielt Beitragseinnahmen von rund 734 Millionen Euro. Ihre Produktpalette reicht von der Basis-Rente über die betriebliche Altersversorgung und Berufsunfähigkeitsversicherung bis hin zur klassischen Altersvorsorge. Auch für die Zukunft bietet die Gesellschaft ihren Kunden ein sicheres Zuhause. Dafür sprechen die traditionell konservative Kapitalanlagepolitik, der ausgeglichene Bestandsmix und Kennzahlen wie die sehr gute Eigenkapitalausstattung und die hohe Überschussbeteiligungsquote. Weitere Informationen finden Sie unter www.continentale.de.



