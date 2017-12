Unterföhring (ots) -



- Zuerst auf Sky rund um Weihnachten: "Die Schöne und das Biest", "Timm Thaler oder das verkaufte Lachen", "Guardians of the Galaxy Vol. 2" sowie "Willkommen bei den Hartmanns" - Best of 2017 mit den 30 besten Filmstarts des Jahres zwischen den Jahren, u.a. mit "Fack ju Göhte 2", "Ice Age - Kollision voraus!", "Rogue One: A Star Wars Story" - Royal Ballet mit "Tschaikowsky: Der Nussknacker" erstmals im deutschen TV - Action, Familienunterhaltung und Nostalgie mit "Dan Brown"-, "Jagdfieber"- und "Sissi"-Special zu den Feiertagen - "Babylon Berlin" und "Game of Thrones" im Serienmarathon - Alle Filme und Serien auch von unterwegs auf Sky Go oder zeitlich flexibel auf Sky On Demand



Unterföhring, 7. Dezember 2017 - Das Beste zum Feste gibt es nur auf Sky - und zwar für die ganze Familie: Zur Einstimmung startet bereits am Vorweihnachtsabend "Die Schöne und das Biest" - der Märchenklassiker im Gewand eines starbesetzten, visuell überwältigenden Fantasy-Musicals von Disney präsentiert Sky Cinema HD in deutscher Erstausstrahlung um 20:15 Uhr. Am ersten Weihnachtsfeiertag geht es nachmittags ebenfalls mit einer Neuverfilmung in Erstausstrahlung weiter, mit dem Kinderbuchklassiker "Timm Thaler und das verkaufte Lachen". Abends wartet dann niemand geringerer als die marvulösen "Guardians of the Galaxy" in ihrem zweiten Blockbuster in exklusiver Erstaus- strahlung um 20:15 Uhr auf die Zuschauer von Sky Cinema HD. Am zweiten Weihnachtsfeiertag heißt es dann erstmals auch im deutschen Fernsehen "Willkommen bei den Hartmanns".



Vom Serienmarathon mit "Babylon Berlin" (25. und 26.12., Sky Krimi) und "Game of Thrones" (25.-29.12.,Sky Atlantic) über die traditionelle "Sissi"-Nacht (25.12., Sky Nostalgie HD), vom actiongeladenen "Dan Brown"-Special (26.12., Sky Action) über einen großen Ausbruch von "Jagdfieber" (25.12., Sky Family) - auch jenseits der obligatorischen TV-Premieren hat Sky das schönste Fernsehprogramm zur gemütlichsten Jahreszeit und präsentiert ab 23. Dezember mit dem "Best of 2017": 30 Blockbuster mit dem Besten, was das Kinojahr 2016/17 zu bieten hatte. Mit dabei sind die animierten Tierfreunde von "Pets", " Kung Fu Panda 3" und "Ice Age - Kollision voraus!", Lehrer Müller, Chantal und ihre Klassenkameraden aus der Goethe-Gesamtschule in "Fack ju Göhte 2" und genau so die Fantasy- und Sci Fi-Spektakel "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind", "Rogue One: A Star Wars Story", "Doctor Strange" und "The First Avenger: Civil War".



Zum romantischen Schwelgen empfielt Sky Arts last but not least mit "Tschaikowsky: Der Nussknacker" einen vom Royal Ballet getanzten Weihnachtsklassiker in deutscher Erstausstrahlung.



Es ist aufgetischt - das Beste zum Feste in chronologischer Reihenfolge:



Samstag 23.12., "Pets" auf Sky Hits beriets um 18:35 Uhr "Die Schöne und das Biest" auf Sky Cinema HD um 20:15 Uhr als TV-Premiere



Sonntag, 24.12. "Fack ju Göhte 2" auf Sky Hits um 16:35 Uhr "Kung Fu Panda 3" auf Sky Hits um 18:35 Uhr "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" auf Sky Hits um 20:15 Uhr "Die glorreichen Sieben" auf Sky Hits um 20:15 Uhr um 22:30 Uhr



Montag, 25.12. "Jagdfieber" 1 bis 3 auf Sky Cinema Family ab 16:05 Uhr "Game of Thrones"-Marathon (Staffel 1-5) auf Sky Atlantic auch am 26.12. jeweils ab 14:25 Uhr "Babylon Berlin" Marathon auf Sky 1 auch am 26.12. um jeweils 17:45 Uhr "Sissi Nacht" mit "Sissi", "Sissi, die junge Kaserin" und "Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin" auf Sky Nostalgie um 20:15 Uhr "Timm Thaler und das verkaufte Lachen" auf Sky Cinema um 14:25 Uhr als TV-Premiere "Guardians of the Galaxy Vol. 2" auf Sky Cinema HD um 20:15 Uhr als TV-Premiere "Tschaikowsky: Der Nussknacker" auf Sky Arts um 20:15 Uhr als TV-Premiere



Dienstag, 26.12. "Dan Brown Special" mit "The Da Vinci Code", "Illuminati" und "Inferno" ab 11:20 Uhr "Ice Age - Kollision voraus!" auf Sky Hits um 16:55 Uhr "Trolls" auf Sky Hits um 18:35 Uhr "Rouge One: A Star Wars Story" auf Sky Hits um 20:15 Uhr "Willkommen bei den Hartmanns" auf Sky Cinema HD um 20:15 Uhr als deutsche TV-Premiere



