Köln (ots) -



- Querverweis: Video ist abrufbar unter: http://www.presseportal.de/nr/78197 -



Was sind die Ursachen des Stotterns und wie zeigen sich die Kern- und Begleitsymptome? Welche Therapiemöglichkeiten gibt es und welche Hilfen bietet die Stotterer-Selbsthilfe an? Wie verhalte ich mich als Stotternder gegenüber einem Nicht-Stotternden? Das sind die fünf Themen die in aktuellen Videos im YouTube Kanal StotternVideos in den Sprachen türkisch, russisch, arabisch und deutsch in komprimierter Form vorgestellt werden. Die Videos wenden sich an in Deutschland lebende Menschen mit Migrationshintergrund, vornehmlich an Stotternde, Angehörige von Stotternden und Personen, die mit stotternden Menschen zu tun haben (Therapeuten, Lehrer, Pädagogen etc.).



Den YouTube-Kanal StotternVideos erreichen Sie über den Link www.youtube.com/user/StotternVideos .



Weitere Informationen erhalten Sie bei der: Bundesvereinigung Stottern & Selbsthilfe e.V. Zülpicher Straße 58 50674 Köln www.bvss.de info@bvss.de Telefon: 0221-139 1106



OTS: Bundesvereinigung Stottern & Selbsthilfe e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/78197 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_78197.rss2



Pressekontakt: Michael Kofort 0221-139 1106