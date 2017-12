Eduardo Mollo Cunha (Eyb & Wallwitz): Schwankungen an den Aktienmärkten nehmen zu

Phaidros Funds Fallen Angels Der PHAIDROS FUNDS FALLEN ANGELS gewann bzw. verlor je nach Anteilsklasse zwischen +0,02% und -0,04% zu, die Wertentwicklung seit Jahresbeginn beträgt nunmehr +7,78% bis +8,32%. Im November kam es schließlich doch zur lange erwarteten Konsolidierung. Bis zur Monatsmitte erhöhten sich die Risikoaufschläge um bis zu 0,3%, gingen aber im weiteren Verlauf wieder fast auf ihr Ausgangsniveau zurück. Weder die Ausweitung noch die Einengung war auf ein spezifisches Ereignis zurückzuführen. In den USA ist allerdings festzustellen, dass diese Anlageklasse an Popularität eingebüßt hat und nun seit mehreren Wochen unter Mittelabflüssen leidet. In der Eurozone stellt sich die Situation allerdings anders dar: Solange die EZB ihr Anleihekaufprogramm fortsetzt, bleibt das Hochzinssegment attraktiv. Außerdem hat es sich erneut ausgezahlt, auf Fallen-Angels-Anleihen, sprich die besseren Bonitäten innerhalb des Hochzinsuniversums, zu setzen. Diese Titel haben im Allgemeinen nicht nur eine geringere Schwankungsanfälligkeit, sondern weisen mittelfristig auch eine bessere Wertenwicklung auf als die "klassischen" Hochzinsanleihen. Die überdurchschnittliche Spreadausweitung bei einzelnen Titeln (Altice, SFR, CMA, Neopost, UPC, Telenet, Wind Tre, Teva, Steinhoff) haben wir für Neuengagements bzw. Positionsaufstockungen genutzt und Papiere mit stark abgeschmolzener Rendite (CoCos von CS und UBS, Fiat) verkauft. Die hohen Mittelzuflüsse in den letzten Wochen haben wir bereits zu einem Großteil investiert, so dass die Cash-Quote nur leicht auf knapp 8% angestiegen ist. Durch die Umschichtungen bzw. Neuengagements ist der Anteil der Finanztitel im Portfolio auf 22% zurückgegangen und entspricht damit in etwa dem der Konsumwerte. Anleihen aus der Telekommunikationsbranche haben wir zuletzt verstärkt zugekauft, so dass ihre Gewichtung auf 16% angewachsen ist. Die Durchschnittsrendite hat sich bei knapp 3% stabilisiert. Der positive Grundton an den Märkten wird unseres Erachtens auch bis zum Jahreswechsel anhalten, die Märkte trocknen allerdings zunehmend aus und werden sich erst wieder in der ersten Januarwoche beleben. Phaidros Fallen Angels MS Peer Group* Return Vola Return Vola 5J p.a. - - 3,9 4,5 3J p.a. 5,1 2,9 3,0 4,7 1J 10,3 1,6 6,3 2,1 YTD 8,3 - 4,6 - * Morningstar Kategorie Global High Yield Bond EUR-Hedged