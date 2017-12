Zürich (ots) - Der Mietwohnungsmarkt der Schweiz entspannt sich

weiter. Die Insertionszeiten auf Internetplattformen haben sich im

Vergleich zum Vorjahr deutlich von 30 auf 33 Tage verlängert. Selbst

in «Hot Spots» wie Zürich, Bern und Lausanne müssen Wohnungen

deutlich länger inseriert werden, um einen Mieter zu finden.

Verantwortlich dafür ist die weitere Zunahme der ausgeschriebenen

Wohnungen. Zu diesen Ergebnissen kommt der Online-Wohnungsindex (OWI)

des SVIT Schweiz und des Swiss Real Estate Institute der HWZ

Hochschule für Wirtschaft Zürich für die Berichtsperiode vom 1.

Oktober 2016 bis zum 30. September 2017. Gleichzeitig stieg die Zahl

der Inserate von 311'147 in der Vorjahresperiode auf 350'370

ausgeschriebene Wohnungen.



Auch in 9 von 12 untersuchten Schweizer Städten hat sich die

Insertionszeit verlängert, darunter Zürich, Basel, Genf und Lausanne.

In Chur und Lugano bleibt sie auf hohem Niveau. Einzig in Fribourg

wurde eine leichte Verkürzung der Insertionszeit (-1 Tag)

verzeichnet. Vermieter fanden in der Berichtsperiode in Bern (18

Tage), Zürich (20 Tage) und Lausanne (21 Tage) am schnellsten einen

neuen Mieter. Am meisten Geduld mussten sie in Chur (36 Tage), St.

Gallen (42 Tage) und Lugano (46 Tage) aufbringen. Am stärksten

entspannten sich die Mietwohnungsmärkte der Städte St. Gallen (+7

Tage), Luzern (+7 Tage), Winterthur (+4 Tage) und Genf (+4 Tage). Der

teilweise deutliche Anstieg der Insertionszeiten in den untersuchten

Städten ist - bis auf Lausanne - auf die höhere Anzahl an

ausgeschriebenen Mietwohnungen zurückzuführen. Somit hat sich auch in

der Berichtsperiode der bereits in den Vorperioden beobachtbare Trend

vom Vermieter- zum Mietermarkt fortgesetzt.



Originaltext: SVIT Schweiz

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100007146

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100007146.rss2



Kontakt:

Ausführliche Medienmitteilung und detaillierte Städtereports unter

www.svit.ch.



Für Medienanfragen:

Ivo Cathomen, SVIT Schweiz, Tel. 044 434 78 88, 079 345 89 15,

ivo.cathomen@svit.ch



Fachkontakt (Analyse und Grafikdaten):

Prof. Dr. Peter Ilg, Institutsleiter, Swiss Real Estate Institute

Tel. 043 322 26 84, 043 322 26 13 (Sekretariat),

peter.ilg@swissrei.ch