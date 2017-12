VW-Manager Oliver Schmidt hat vor einem US-Gericht den Abgasbetrug gestanden. Das könnte für VW-Markenchef Herbert Diess gefährlich werden.

Roter Knastanzug, Handschellen und Fußfesseln. So erschien Oliver Schmidt am gestrigen Mittwoch vor Gericht. Das Outfit ist für den VW-Manager inzwischen Gewohnheit. Seit Januar bereits ist er in Untersuchungshaft. Nun sitzt der 48-Jährige, den die USA wegen Verschwörung zum Betrug und Verstoßes gegen Umweltrecht angeklagt haben, vor dem Richter Sean Cox und erwartet sein Urteil. "Ich akzeptiere die Verantwortung für die Fehler, die ich gemacht habe", sagt der Angeklagte reumütig.

Doch das half nichts mehr. Richter Cox wurde seinem Ruf gerecht und verhing die Höchststrafe gegen den langjährigen Volkswagen-Mitarbeiter: Sieben Jahre Gefängnis, dazu kommt eine Geldstrafe über 400.000 Dollar. Cox sprach von einem "sehr ernsten und beunruhigenden Verbrechen."

Der Prozess gegen Schmidt sorgt im VW-Management für gewaltige Unruhe - aber nicht nur, weil die hiesigen Manager das harte Schicksal ihres US-Kollegen beschäftigt. Vor allem treibt das Konzernmanagement die Frage um, wie nahe der Skandal durch die Aussagen des geständigen und von seinem Noch-Arbeitgeber Volkswagen schwer enttäuschten Schmidt nun an die amtierende VW-Spitze heranrückt.

Dabei geht es weniger um die Frage, welcher Manager an den Abgas-Manipulationen beteiligt war. Sie ereigneten sich vorwiegend ...

