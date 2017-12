Baden-Baden (ots) -



Daniela Schick moderiert das landespolitische Magazin im SWR Fernsehen mit folgenden geplanten Themen:



Süße Verlockung mit Suchtpotenzial - Wie gefährlich ist Zucker und geht völliger Verzicht? Auf die Weihnachtplätzchen muss niemand verzichten. Dass darin Zucker ist, wissen wir. Es ist der versteckte Zucker, der uns Probleme macht: Muss Zucker auch im Brot oder auf der Pizza sein? Davon wissen wir oft nichts und nehmen damit mehr Zucker zu uns, als vielleicht gut ist. Die steigende Zahl von Menschen mit Übergewicht oder Diabetes Typ 2 legt diesen Schluss nahe. Ist Zucker gefährlich oder macht uns zumindest süchtig? Ein Forscher will genau das wissen und hat Versuche an Ratten durchgeführt - mit erstaunlichen Ergebnissen. Zudem hat "Zur Sache"- Reporterin Kathrin Lindemann einen Test gemacht: Wie kommt man ohne Zucker durch den Alltag? Ist das überhaupt möglich? Da Zucker ein Geschmacksträger ist und dazu billig, wird er gerne und in vielen Produkten von der Nahrungsmittelindustrie eingesetzt.



Weitere Themen der "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" - Diebstahl in Kirchen und auf Friedhöfen - Wenn Dieben nichts mehr heilig ist - Hoffnungsträgerin Malu Dreyer? Wohin steuert die Bundes-SPD auf ihrem Parteitag? - Diskussion um die Bürgerversicherung - Kommt jetzt das Ende der Zwei-Klassen-Medizin? - Im Studiogespräch: Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler - Klüngel bei der Landesmedienanstalt? Ehemaliger Staatsekretär wird neuer Direktor - CDU im Land unter Druck - Die Affäre Mauss nimmt kein Ende. Wer wusste was? - Zur Sache Schätzchen: Go Groko, go!



"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"



Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!", donnerstags, 20:15 Uhr, berichtet über die Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden. In "Zur Sache Schätzchen" liefern sich Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Julia Klöckner als computeranimierte Comic-Figuren eine augenzwinkernde Auseinandersetzung um aktuelle Themen.



