Renhuai, China (ots/PRNewswire) - Am 30. November 2017 fand der Tianchao Shangpin-Gipfel "Sharing Resources and Shaping Brands" (Gemeinsame Nutzung von Ressourcen und Herausarbeitung von Marken) in der Moutai Conference Center Hall statt. Anwesend waren mehr als 1.000 hochrangige Vertreter der Provinzregierung Guizhou sowie Spitzenmanager der Kweichow Moutai Group und führende Mitglieder der World Alcoholic Drinks Alliance und aus den Branchenverbänden.



Kweichow Moutai Group Chairman und stellvertretender Parteisekretär Yuan Renguo sagte auf der Veranstaltung, dass sich 2017 als ein entscheidendes Jahr für die Moutai Group während Chinas 13. Fünfjahresplanperiode von 2016 bis 2020 erweist. Trotz eines komplexen und sich ständig ändernden internationalen Wirtschaftsumfelds, einer Verlangsamung des Wachstums der chinesischen Wirtschaft und laufender Anpassungen des Entwicklungspfades für die chinesische Industrie hat die Gruppe ihr rasantes Wachstum beibehalten, wobei viele Indikatoren neue historische Höchststände erreichen, die weit über den Erwartungen liegen.



Der Parteisekretär und Generaldirektor der Gruppe Li Baofang erklärte im Rahmen des Events "Die 'Meeting in Africa through the Unique Aroma - China Kweichow Moutai One Belt, One Road Branding'-Initiative der Gruppe ist erfolgreich und stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein für uns dar". Die Moutai Group hat außerdem einen Fonds für öffentliche Interessen eingerichtet, um die am stärksten benachteiligten Menschen in China zu unterstützen und der Marke Tianchao Shangpin weitere Bedeutung zu verleihen.



Gastgeber des Gipfeltreffens war der stellvertretende Parteisekretär und Sekretär des Ausschusses für Discipline Inspection bei der Gruppe, Zhao Shuyue, wobei auch der ehemalige stellvertretende kroatische Premierminister und World Alcoholic Drinks Alliance Chairman Dr. Ante Sominic gemeinsam mit seiner Frau Rita Zhao an der Konferenz teilnahm und Reden hielt. Der Chairman des Sino-Russian Committee for Friendship, Peace and Development (Sino-Russisches Komitee für Freundschaft, Frieden und Entwicklung) Healthy Lifestyle Council Liang Yushi verlas eine Botschaft des russischen Healthy Lifestyles Council Chairman Sergey Krusev.



Tianchao Shangpin hat sich für 2018 ein ehrgeiziges Ziel von 3 Mrd. Yuan (rund 450 Mio. USD) Umsatz für 2018 und 10 Mrd. Yuan (rund 1,5 Mrd. USD) bis 2020 gesetzt, was die Erreichung eines Gesamtabsatzziels von 100 Mrd. Yuan (rund 15 Mrd. USD) für die Gruppe vorantreibt, sagte Tianchao Shangpin Wine (Guizhou) Vice Chairman und President Huang Yongyi.



Der Gipfel hat die Roadmap für Tianchao Shangpin festgelegt und sich als echter Moralschub erwiesen, und hat eine solide Grundlage für das Unternehmen und die Gruppe geschaffen, um die jeweiligen selbstgesteckten ehrgeizigen Ziele zu erreichen.



