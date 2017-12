(Meldung ausgebaut) New York/Baden (awp/sda) - Der angeschlagene US-Konzern General Electric (GE) will in der Schweiz weitere Arbeitsplätze abbauen. Betroffen sind die Standorte Baden, Birr und Oberentfelden im Kanton Aargau. GE will jedoch keinen der drei Standorten ganz schliessen. GE begründet die Massnahme mit der schwierigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...