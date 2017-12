Bad Marienberg - Die Europäische Kommission hat am Mittwoch ihre Vorschläge dazu unterbreitet, wie die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion weiterentwickelt werden soll, so das ZEW in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: So sieht der Vorstoß unter anderem ab dem Jahr 2019 einen Europäischen Finanzminister vor sowie den Umbau des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) in einen Europäischen Währungsfonds, um Euro-Staaten in einer Wirtschafts- oder Finanzkrise auffangen zu können.

