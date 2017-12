Großbritannien verzeichnet so viele Festnahmen von Terrorverdächtigen, wie nie zuvor. Allein in diesem Jahr waren es 400. In jedem vierten Fall komme es zur Anklage. Ursache sind die Anschläge in London und Manchester.

Noch nie sind so viele Terrorverdächtige in Großbritannien festgenommen worden wie in diesem Jahr. Etwa 400 Personen wurden in zwölf Monaten bis Ende September 2017 festgesetzt, ...

