Baden - Der angeschlagene US-Konzern General Electric (GE) will in der Schweiz weitere Arbeitsplätze abbauen. Betroffen sind die Standorte Baden, Birr und Oberentfelden im Kanton Aargau. GE will jedoch keinen der drei Standorten ganz schliessen. Weltweit baut GE 12'000 Jobs.

GE begründet die Massnahme mit der schwierigen Marktsituation im Turbinengeschäft. Der Abbau soll in den nächsten zwei Jahren vollzogen werden, wie der Industriekonzern am Donnerstag mitteilte. Für die betroffenen Mitarbeitenden wird es einen Sozialplan geben. GE wolle möglichst dafür sorgen, dass alle Mitarbeiter wieder eine Stelle finden, sagt Michael Rechsteiner, Vizepräsident und Chef von Power Service Europe. GE beschäftigt insgesamt noch rund 4'500 Angestellte in der Schweiz.

Die Schweiz bleibe weiterhin von grosser Bedeutung, heisst es dazu in der Mitteilung. Baden werde auch künftig Hauptsitz der Geschäftsbereiche Steam Power Systems und Power Services bleiben.

Aargauer Regierungsrat bedauert Entscheid

Der Aargauer Regierungsrat gibt sich bestürzt über den Stellenabbau. Gemäss Volkswirtschaftsdirektor Urs Hofmann (SP) ist der Massenabbau "ein harter Schlag für den Industrie- und Wirtschaftskanton Aargau". Dass die Produktionsstandorte Birr und Oberentfelden erhalten bleiben, verbucht der Regierungsrat als Folge seiner Bemühungen. Der Regierungsrat hat sich zum Ziel gesetzt, die negativen Auswirkungen ...

