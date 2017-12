Wien - Der IIV Mikrofinanzfonds (ISIN DE000A1H44T1/ WKN A1H44T) hat rund sechs Jahre nach Auflage die Schwelle von 500 Millionen Euro an verwaltetem Vermögen überschritten, so die Experten von "FONDS professionell".Hinter dem Wachstum stehe vor allem die Nachfrage seitens institutioneller Anleger wie Stiftungen. Aber auch Privatanleger würden sich für den Fonds interessieren: "Privatanleger identifizieren sich in erster Linie mit unseren Zielen und freuen sich über eine solide Rendite von rund zwei Prozent per annum", so Edda Schröder, Gründerin und geschäftsführende Gesellschafterin des Frankfurter Fondsmanagers Invest in Visions.

