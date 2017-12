263 Tage, knapp 9 Monate, sind keine lange Zeit. Für Martin Schulz aber ist es eine Ewigkeit. Am 19. März wurde er auf einem SPD-Parteitag zum Parteivorsitzenden gewählt und als Kanzlerkandidat ausgerufen. Nein, er wurde eigentlich gekrönt und gesalbt; der Wahlsieg am 24. September schien nur noch eine Formsache. Jetzt aber, am 6. Dezember, steht ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...