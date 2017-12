Luterbach - Der Komponentenhersteller Schaffner hat im Geschäftsjahr 2016/17 (per 30.9.) nach zwei Jahren mit rückläufigem Umsatz diesen erstmals wieder gesteigert. Der Gewinn wurde dabei gleichzeitig überproportional verbessert, nachdem im Vorjahr noch quasi eine "schwarze Null" resultiert hatte. Entsprechend soll auch wieder eine Dividende ausgeschüttet werden. Weiterhin belastet wurde das Ergebnis von der Division Power Magnetics. Das neue Geschäftsjahr ist gut angelaufen, entsprechend verspricht sich das Unternehmen erneutes Wachstum.

Der Umsatz zog im Berichtsjahr um 5,5% auf 195,7 Mio CHF an, entsprechend einem Plus in Lokalwährungen von 6,6%, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Auftragseingang lag um 6,5% über dem Vorjahr bei 199,5 Mio. Der seit vergangenem Januar als VR-Präsident agierende Urs Kaufmann zeigte sich mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr an der Bilanzmedienkonferenz denn auch einigermassen zufrieden. "Wir haben 2016/17 wichtige Fortschritte erzielt und sind auf dem Weg der finanziellen Gesundung."

So hat sich der operative Gewinn auf Stufe EBIT auf 11,5 Mio CHF mehr als verachtfacht und die EBIT-Marge kletterte um über 5 Prozentpunkte auf 5,9%. Belastet war das Ergebnis von der weiterhin rote Zahlen schreibenden Division Power Magnetics. Allerdings fielen Restrukturierungskosten ...

