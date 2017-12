München (ots) - Das Wissensquiz vom 11. bis 15. Dezember 2017 um 18:00 Uhr im Ersten



Mit intelligentem Humor startet die neue Ratewoche bei "Wer weiß denn sowas?", wenn Cordula Stratmann und Dieter Nuhr nach den richtigen Antworten auf skurrile Fragen suchen. Am Dienstag begrüßt Moderator Kai Pflaume zwei echte Show-Dinos: Michael Schanze und Max Schautzer liefern sich an der Seite ihrer Teamkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton ein amüsantes Duell. Am Mittwoch wird's sportlich im Studio, wenn die beiden Speerwerfer Thomas Röhler und Johannes Vetter zum Rate-Wettkampf gegeneinander antreten. Für zauberhafte Momente sorgt das Magier-Duo "Ehrlich Brothers" am Donnerstag, wenn die Brüder Andreas und Chris Ehrlich ganz ohne Zauberei und doppelten Boden versuchen, knifflige Rätsel zu lösen. Am Freitag gibt's wieder die doppelte Dosis Rate-Spaß - mit musikalischen Gästen: Zuerst treten die Schlagerstars Nicole und Bernhard Brink gegeneinander an, bevor sich im Vater-Tochter-Duell Joelina und Jürgen Drews miteinander messen.



Um möglichst viel Geld für ihre Unterstützer im Publikum zu erspielen, müssen die Prominenten auch alltagstaugliche Fragen wie diese richtig beantworten:



Womit lässt sich verhindern, dass Chipskrümel auf die Computertastatur rieseln? a) Schuhlöffel b) Kapuzenpulli c) Wollhandschuhe



Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 11. bis 15. Dezember 2017 im Überblick: Montag, 11. Dezember - die Comedians Cordula Stratmann und Dieter Nuhr Dienstag, 12. Dezember - die Show-Legenden Michael Schanze und Max Schautzer Mittwoch, 13. Dezember - die Speerwerfer Thomas Röhler und Johannes Vetter Donnerstag, 14. Dezember - die Magier "Ehrlich Brothers" Freitag, 15. Dezember - die Schlagerstars Nicole und Bernhard Brink und das Vater-Tochter-Duo Joelina Drews und Jürgen Drews



