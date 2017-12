Unterföhring (ots) -



"Wenn ich den Henssler abgekocht habe, feier' ich das mit einer riesengroßen Party - und vom Rest des Gewinns baue ich für mich und meine Familie ein schönes Häuschen", sagt Robert aus Berlin. Der 38-jährige Musiker ist einer von drei Kandidaten, der in der nächsten Ausgabe von "Schlag den Henssler" gegen Steffen Henssler antreten und 750.000 Euro gewinnen will - am 16. Dezember 2017 live auf ProSieben. "Ich bin ein Bewegungstalent und kriege eine Macke, wenn ich ein paar Tage lang keinen Sport gemacht habe", sagt der gelernte Werbekaufmann und Vater von drei Kindern. Seine Kampfansage: "Ich bring die nötige Lockerheit mit und mache es mit Köpfchen. Ich schlage den Henssler!"



Wer gegen Steffen Henssler antreten wird, entscheidet wie immer das Publikum. Neu: Ab sofort können die Zuschauer bereits eine Woche vor der TV-Show auf www.schlag-den-henssler.de für ihren Lieblingskandidaten abstimmen. Dort werden Robert (38) aus Berlin, Patrick (35) aus Bottrop und Jup (36) aus Frankfurt ausführlich vorgestellt. Die Online-Abstimmung ist bis Samstag, 16. Dezember, möglich. Der Gewinner des Votings und damit Herausforderer von Steffen Henssler wird zu Beginn der Live-Show bekannt gegeben. Moderiert wird die Show von Elton. Elmar Paulke kommentiert. Als Music-Acts mit dabei: Nico Santos ("Rooftop") und Johannes Oerding ("Kreise").



Turmspringer Patrick (35, Bottrop): "Wenn ich in der Show auftauche, geht Henssler baden!" "Ich bin ein absoluter Wettkampftyp und megaehrgeizig. Verlieren ist nicht mein Ding, ich gebe immer alles", sagt Patrick aus Bottrop. Der 35-jährige Bildungsreferent will ebenfalls gegen Steffen Henssler antreten. Patrick hat Sportwissenschaft studiert und ist Dozent an der Uni Bochum für das Fach Turmspringen. "Steffen, wenn ich in der Show auftauche, gehst Du baden", sagt der Sport-Allrounder und Vater eines Sohnes - und verkündet selbstbewusst: "Ich schlag' den Henssler!"



Zollbeamter Jup (36, Frankfurt/Main): "Ich bin Selbstverteidigungstrainer und schlage den Henssler" "Ich habe ein Ziel. Ich bin motiviert. Und als Selbstverteidigungstrainer weiß ich, wie ich den Henssler schlagen kann", sagt Jup aus Bruchköbel bei Frankfurt. Der 36-jährige Zollbeamte und Einsatztrainer im Bereich Sport und Selbstverteidigung will Kandidat bei "Schlag den Henssler" werden. "Ich würde mir einen Traum erfüllen und ein Motorrad aus den 80ern kaufen - und es nach meinen Vorstellungen umbauen", sagt der gelernte KFZ-Mechaniker und ehemalige Radsportler.



Ausführliche Vorstellungsvideos der drei Kandidaten sind abrufbar auf www.schlag-den-henssler.de.



"Schlag den Henssler" am 16. Dezember 2017, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben



