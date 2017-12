Hamburg (ots) - Frank Überall, Vorsitzender des Deutschen Journalisten-Verbands (DJV), fordert Journalisten auf, sich der Debatte über den Journalistenberuf zu stellen. "Wir müssen mit der Gesellschaft ins Gespräch kommen", so Überall im Interview mit dem Medienmagazin journalist.



Die Gesellschaft verlange heute, "dass wir unsere Arbeit erklären". Und weiter: "Wir müssen deutlich machen, dass unsere Leistungen nicht zum Nulltarif und auch nicht zum Billigtarif zu haben sind. Denn um Journalistin oder Journalist zu sein, braucht man eine hervorragende Ausbildung und ein gutes Allgemeinwissen."



Überall hält die Debatte um den Journalismus, seine Funktion und den Wert, den er für die Gesellschaft hat, "für sehr wichtig." In seiner neuen Amtszeit als DJV-Bundesvorsitzender will er sich deshalb verstärkt darum kümmern. "Den Journalistenberuf gegen Angriffe und unberechtigte Anfeindungen zu retten, das ist wirklich meine Mission", sagte er dem journalist.



Außerdem spricht sich Frank Überall in dem journalist-Interview dafür aus, dass sich der DJV weiter öffnet. "Eine Herausforderung für die Zukunft wird es sein, neu zu definieren, wer eigentlich in dieser neuen, medialen Welt hauptberufliche Journalistin oder hauptberuflicher Journalist ist." Es müsse diskutiert werden, "wie weit wir uns für neue Berufsgruppen öffnen, zum Beispiel für Blogger, die journalistisch arbeiten und damit ihren Lebensunterhalt verdienen", so Überall. Auch bei Produktionsgesellschaften sieht Überall "noch viel Potenzial". Überall betont aber zugleich, dass es mit ihm im DJV "keinen Verlust des Markenkerns" geben werde.



