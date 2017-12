Die Schweizer Großbank UBS hat Roche nach neuen Details zur IMpower150-Studie des Pharmakonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 260 Franken belassen. Analyst Jack Scannell teilte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit, auf weitere Daten zu warten, die Roche während des Fachkongresses ESMO vorlegen wolle. Marktteilnehmer dürften dann vor allem auf die generellen Überlebenschancen von Patienten mit nichtkleinzelligem Bronchialkarzinom schauen, die eine Behandlung mit der Dreier-Kombination Tecentriq plus Avastin plus Chemotherapie biete./ck/edh Datum der Analyse: 07.12.2017

ISIN: CH0012032048