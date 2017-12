München (ots) -



- José Carreras: "Seit über vier Jahrzehnten gehört Roland Kaiser zu den großen Künstlern in der deutschen Musikbranche. Gleichzeitig engagiert sich Roland Kaiser nachhaltig für Menschen, denen es nicht so gut geht." - Roland Kaiser: "Gesundheit ist keine Selbstverständlichkeit. Selbstverständlich sollte es aber sein, dass wir gemeinsam gegen schwere Erkrankungen kämpfen." - SAT.1 Gold überträgt die große Benefizgala am 14. Dezember 2017 ab 20.15 Uhr aus den Bavaria Studios live im frei empfangbaren Fernsehen - Einige Restkarten noch über München Ticket erhältlich



Er ist der Grandseigneur des deutschen Schlagers und engagiert sich seit vielen Jahren für Themen wie soziale Gerechtigkeit, Organspende und schwere Krankheiten: Roland Kaiser wird mit einem Benefizauftritt bei der 23. José Carreras Gala (www.josecarrerasgala.de) am 14. Dezember 2017 in München gemeinsam mit vielen internationalen und nationalen Künstlern den Weltstar und Stifter José Carreras im Kampf gegen Leukämie unterstützen. Ebenfalls bereits zugesagt haben Anastacia, Jonas Kaufmann, David Garrett, Katie Melua, Stefanie Heinzmann, Wincent Weiss, voXXclub und die Spider Murphy Gang. Sat.1 Gold wird die von Kimmig Entertainment produzierte Benefiz-Gala ab 20.15 Uhr live aus den Bavaria Studios im frei empfangbaren Fernsehen übertragen.



José Carreras: "Seit über vier Jahrzehnten gehört Roland Kaiser zu den großen Künstlern in der deutschen Musikbranche. Gleichzeitig engagiert sich Roland Kaiser nachhaltig für Menschen, denen es nicht so gut geht, und nutzt seine Popularität, um die Öffentlichkeit für wichtige Themen wie soziale Gerechtigkeit, Organspende und schwere Krankheiten zu sensibilisieren. Roland Kaiser hat selbst erfahren, wie entscheidend es für betroffene Patienten ist, bestmöglich versorgt zu werden und mit der Unterstützung von Ärzten, Familie und Freunden wieder den Weg zurück ins Leben zu finden. Sein Einsatz für Arme, Schwache und Kranke ist beispielhaft."



Roland Kaiser: "Gesundheit ist keine Selbstverständlichkeit. Selbstverständlich sollte es aber sein, dass wir gemeinsam gegen schwere Erkrankungen kämpfen und solidarisch mit den betroffenen Patienten und deren Familien sind. Ich bewundere José Carreras, wie er seit über zwei Jahrzehnten mit großem persönlichen Einsatz den Kampf gegen Leukämie vorantreibt. Die Medizin hat in den letzten zwanzig Jahren enorme Fortschritte gemacht. José Carreras, die José Carreras Leukämie-Stiftung sowie die vielen Spender und Unterstützer haben daran einen maßgeblichen Anteil. Viele Leben konnten hierdurch gerettet und viel Leid gemindert werden. Diese großartige Mission unterstütze ich gerne."



Roland Kaiser engagiert sich seit langem karitativ und wurde dafür immer wieder ausgezeichnet. So erhielt der Künstler am 5. Dezember 2016 aus der Hand des Bundespräsidenten Joachim Gauck das Bundesverdienstkreuz für sein langjähriges soziales Engagement. Und im Oktober 2017 überreichte ihm der Stadtrat der Stadt Dresden die Ehrenmedaille der sächsischen Landeshauptstadt, eine Auszeichnung, die auf 25 lebende Personen begrenzt ist.



Die Themen des karitativen Betätigungsfeldes von Roland Kaiser sind eng mit seiner eigenen Biographie verknüpft. So engagiert sich Roland Kaiser - selbst als Vollwaise aufgewachsen - in vielen Einrichtungen für Kinder, ein weiterer Schwerpunkt ist das Thema Organspende, welchem er sich nach seiner Lungentransplantation 2010 zuwandte.



Am Spendentelefon werden unter anderem sitzen: Klaus Augenthaler, Martin Gruber, Alexander Hold, Joey Kelly, Miss Germany Soraya Kohlmann, Alexander Kumptner, Dr. Antje Kühnemann, Dieter Landuris, Olaf Malolepski, Sven Martinek, Alexander Mazza, Desirée Nick, Prinz Leopold von Bayern, Timothy Peach, Simon Pierro, Marcel Remus, Julia Scharf, Nicola Tiggeler, Jürgen Tonkel, Elmar Wepper, Sarah Winkhaus und Daniela Ziegler.



Restkarten für die 23. José Carreras Gala bei München Ticket: http://ots.de/Xjwyc oder über die José Carreras Leukämie-Stiftung Tel. 089 272 904 - 0 oder E-Mail jcg@carreras-stiftung.de



José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.



1987 erkrankte José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über die eigene Heilung gründete er 1995 die gemeinnützige Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. und anschließend die zugehörige Stiftung. Seither wurden bereits rund 1.200 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung von Leukämie und ihrer Heilung sowie die Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen zum Ziel haben. Die Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist Träger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschen Spendenwesen. Die José Carreras Gala ist dank der Unterstützung vieler Prominenter mit über 120 Millionen Euro Spenden eine der langfristig erfolgreichsten Benefiz-Galas im deutschen Fernsehen.



Weitere Informationen finden Sie unter www.carreras-stiftung.de und www.josecarrerasgala.de.



Spendenkonto: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung Commerzbank AG München IBAN: DE96 7008 0000 0319 9666 01 BIC: DRESDEFF700



Spendenhotline: (+49) 01802 400 100 (Kosten aus dem deutschen Festnetz: 0,06 EUR, Kosten aus dem deutschen Mobilfunknetz: max. 0,42 EUR, aus dem Ausland können die Kosten abweichen) SMS-Spende über 5 Euro: Stichwort BLUTKREBS an 81190



OTS: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/42657 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_42657.rss2



Pressekontakt: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. Dr. Gabriele Kröner, Geschäftsführender Vorstand Tel: +49 (89) 27 29 04 - 0 E-Mail: presse@carreras-stiftung.de