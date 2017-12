Almere, Niederlande (ots/PRNewswire) -



Alfen und Solar Global haben das erste Batterie-Energiespeichersystem (BESS) in der Tschechischen Republik in Prakschitz eröffnet. Das Batteriesystem hat eine Kapazität von 1,2 MWh und wird dazu verwendet, die schwankende Lieferung von Solarenergie mit dem Nachfragemuster in Einklang zu bringen. Das Energiespeichersystem wurde vom niederländischen Botschafter Herrn Klompenhouwer offiziell in Betrieb genommen.



Solar Global entwickelt und wartet Solar-Photovoltaik-Farmen (PV-Farmen) und PV-Dachinstallationen und wartet zurzeit einige 100 MW Kapazität. "Das Batteriesystem speichert Sonnenenergie, damit diese bei einem Strommangel im Netz freigesetzt werden kann", sagt Vít?zslav Skopal, der Hauptanteilseigner und Gründer der Solar Global Gruppe.



Andreas Plenk, Global Sales Director für Energiespeicherung bei Alfen, sagt: "Unsere modularen und standardisierten Speichersysteme ermöglichen eine Lieferung und Implementierung unseres Systems innerhalb von zweieinhalb Monaten nach der Bestellung. Alfen hat Erfahrung mit vielen Arten von Speicheranwendungen, von Ausgleich großer, erneuerbarer Energiequellen bis zum Lastausgleich für das Laden von Elektrofahrzeugen. Die Kombination von erneuerbarer Energie mit Energiespeicherung nimmt in ganz Europa zu. Unternehmen wie Solar Global stellen fest, dass eine Speicherung die Rendite von Solar-PV- und Windfarmen verbessert. Und dieser Trend hat gerade erst begonnen."



Der niederländische Botschafter Kees Klompenhouwer fügt hinzu: "Ich bin stolz darauf, dass die Energiespeichertechnologie eines niederländischen Unternehmens die tschechische Energiewende unterstützt."



Die Implementierung innovativer Lösungen



Franti?ek Smolka, CEO von Solar Global erklärt, warum Solar Global sich bei diesem Projekt für Alfen entschieden hat: "Alfens erwiesene Technologe und langjährige Erfahrung mit Versorgungsunternehmen in ganz Europa stellt sicher, dass wir das innovativste und verlässlichste System auf dem Markt implementieren. Die Energierevolution findet in den Bereichen Energiespeicherung, erneuerbare Quellen und Elektromobilität statt. Wir freuen uns darauf, Alfens umfangreiche Erfahrung mit modernen Anwendungen in unserem Unternehmen wirksam einzusetzen."



Für das nächste Jahr plant Solar Global den Bau eines 10 MWh Systems in Ochos in der Region Olmütz, bei dem es sich um das größte BESS in Zentral- und Osteuropa handeln wird.



Über Alfen



Mit intelligenten Stromnetzlösungen, Energiespeichersystemen, Ladestationen für elektrische Fahrzeuge und einem vielfältigen Portfolio weiterer Produkte, Systeme und Dienstleistungen, spielt Alfen eine zentrale und verbindende Rolle im Stromnetz. Alfens Umspannstationen versorgen Millionen von Haushalten und Unternehmen mit Energie, während Tausende Elektrofahrzeuge jeden Tag die Ladestationen von Alfen nutzen. Das Energiespeichersystem von Alfen wird für Anwendungen wie Lastausgleich, Energiehandel, Frequenzreglung und die Erstellung von autonomen Stromnetzwerken in Kombination mit Solar- oder Windenergie genutzt.



Mit seinem umfangreichen Angebot intern entwickelter Produkten und der großen Erfahrung als Systemintegrator, baut Alfen das Stromnetz der Zukunft: verlässlich, nachhaltig und innovativ.



