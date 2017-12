Leipzig (ots) - Die neuen Geschichten sind ab 21. Februar 2018 im KiKA zu sehen.



Die erfolgreichste und am längsten laufende deutsche Kinderserie um den Schulalltag und das Leben im Internat "Schloss Einstein" begeistert seit nahezu zwei Jahrzehnten immer neue Generationen junger Fernsehzuschauer. Auch in der 21. Staffel ist viel Platz für Emotionen, Spaß und Abenteuer: Das neue Schuljahr steckt voller Herausforderungen. Die erste Liebe, die Angst vor schlechten Noten, Stress mit den besten Freunden und Probleme mit den Eltern - alles Themen, mit denen sich die "Einsteiner" herumschlagen müssen. Und: "Schloss Einstein" goes digital, denn es soll eine digitale und papierfreie Schule werden.



Die digitale Pressemappe zur 21. Staffel, die ab 21. Februar 2018, montags bis freitags, um 14.35 Uhr im KiKA zu sehen sein wird, ist ab sofort verfügbar unter: www.mdr.de/presse/pressemappen



"Schloss Einstein" wird seit 1998 im KiKA ausgestrahlt. Mit der 21. Staffel im 20. Produktionsjahr (davon zehn in Erfurt), sowie der 900. Folge feiert die Kinderserie gleich mehrere Jubiläen. Aus der Zielgruppe der 6- bis 13-Jährigen bleiben viele der Serie auch als Jugendliche und junge Erwachsene treu.



"Schloss Einstein" ist eine Produktion der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag der ARD unter Federführung des Mitteldeutschen Rundfunks für KiKA, den Kinderkanal von ARD und ZDF. Produzentin ist Jana Gutsch (Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH), die Redaktion beim MDR verantworten Dr. Astrid Plenk und Nicole Schneider.



Weitere Infos und Fotos zu den bisherigen Folgen: www.kika.de



OTS: MDR Mitteldeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7880 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7880.rss2



Pressekontakt: MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Margit Parchomenko, Tel.: (0341) 3 00 64 72, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresse



Saxonia Media, Karolin Rommeis, Tel.: (0361) 51 14 35 03, E-Mail: Karolin.Rommeis@saxonia-media.de