Micron entwickelt Bioreaktoren für Behandlung von Cannabisabfällen vor Ort

Vancouver, British Columbia, 7. Dezember 2017 - Micron Waste Technologies Inc. (Micron oder das Unternehmen) (CSE: MWM, OTC: MICWF, Frankfurt: 7FM2), ein Entwickler von Bioreaktorlösungen für die Behandlung von Lebensmittel- und Bioabfällen, gibt bekannt, dass das Unternehmen Schritte zur Weiterentwicklung seiner Technologie für die umweltfreundliche und kostengünstige Behandlung von Bioabfällen aus der medizinischen Cannabisaufzucht vor Ort unternimmt.

Micron wird ein Verarbeitungssystem für Bioabfälle entwickeln, das speziell auf die Behandlung von Bioabfällen aus der medizinischen Cannabisaufzucht, wie z.B. Blätter, Zweige und Stängel, abzielt. Das Unternehmen testet derzeit eine neue Art von Nanokristall, der im vierphasigen Filtrationsverfahren des Unternehmens zum Einsatz kommen soll. Mit Hilfe dieser Nanokristalle sollen die Bioabfallprodukte aus medizinischem Cannabis weiter aufgeschlossen werden, um diese zunächst in Grauwasser und anschließend in sauberes Wasser umwandeln zu können.

Microns Bioreaktor für medizinische Cannabisabfälle wird für die Behandlung folgender Abfallprodukte aus den Aufzuchtanlagen entwickelt:

- Feste Abfälle aus Pflanzenmaterial, und zwar sowohl noch verwendbarer Pflanzenschnitt oder Blüten als auch nicht mehr verwendbares Pflanzenmaterial, wie Stängel, Wurzeln oder Erde; - Alle Pflanzenabfälle oder -extrakte, die nicht verwendet werden, weil sie entweder den Qualitätskriterien nicht entsprechen oder verunreinigt wurden, sodass eine sichere und medizinisch wirksame Anwendung nicht mehr gegeben ist; - Wasser oder Flüssigkeiten, die aufgrund des Einsatzes von Pestiziden das Grundwasser kontaminieren könnten.

Abfallbehandlungspraxis bei Cannabispflanzen

Unabhängig davon, ob die professionellen Züchter getrocknete Blüten herstellen oder Harz für die Extraktion sammeln, entstehen bei der Ernte und Verarbeitung Nebenprodukte und Abfälle, die im Einklang mit den geltenden Vorschriften zu entsorgen sind. Die Züchter müssen über die umfassenden Auflagen, die von den Regierungsbehörden verlangt werden, Bescheid wissen und diese erfüllen, um die nötige Sicherheit und den Schutz der Umwelt zu gewährleisten.

Die Vorschriften für eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung gelten sowohl für Aufzuchtbetriebe, die nur wenige Patienten versorgen, als auch für Großanlagen, welche die konzessionierten Abgabestellen beliefern. Die gesetzliche Verantwortung für eine ordnungsgemäße Entsorgung liegt bei den Züchtern.

Die Abfallentsorgungsrichtlinien haben sich langsam entwickelt und werden laufend durch bruchstückhafte Rechtsvorschriften ergänzt. Dieser komplexe rechtliche Rahmen erschwert die allgemeinen Entsorgungsauflagen für die Züchter, weil die Auflagen auf bundesstaatlicher, einzelstaatlicher und kommunaler Ebene erfüllt werden müssen und großen Schwankungen unterliegen.

Dies ist eine wertvolle Chance, um die Forschungs- und Entwicklungsbemühungen von Micron Waste und unseren Entwicklungspartnern zusammenzuführen und ein dringend benötigtes Bioabfallbehandlungssystem für die medizinische Cannabisbranche zu entwickeln, das die Entsorgungsauflagen für Cannabisabfälle von Health Canada erfüllt, erklärt Dr. Bharat Bhushan, Chief Technology Officer von Micron Waste.

Über Micron Waste Technologies Inc. Micron Waste Technologies Inc. ist ein kapitalkräftiges Technologieunternehmen. Das vom Unternehmen entwickelte System für Lebensmittelabfälle und andere Bioabfälle stellt die Behandlung von Lebensmittel- und Bioabfällen an Ort und Stelle und deren Umwandlung in sauberes Wasser sicher. Der aerobe Bioreaktor des Unternehmens basiert auf einer Mikro-Sauerstoff-Zellen-Technologie (Micro-Oxygen Cubicles/MOC), die den Fermentierungsgrad der Mikroorganismen um bis zu 95% steigert, während die verbleibenden 5% der unfermentierten Partikel einer weiteren Behandlung zugeführt und zu sauberem Wasser aufbereitet werden, das die Vorgaben für Abwässer der städtischen Kanalisation erfüllt. Microns Technologie ist angesichts des zunehmenden Kostendrucks und der Einführung strengerer Gesetze, mit denen die Entsorgung von Lebensmittelabfällen und anderen Bioabfällen auf den Deponien dieser Welt verhindert werden soll, eine ideale Lösung für die Behandlung von Lebensmittel- und anderen Bioabfällen vor Ort. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite www.micronwaste.com. Micron ist ein Unternehmen mit Börsennotierungen an der CSE (MWM), im OTC-Markt (MICWF) und in Frankfurt (7FM2). Für das Board: Rav Mlait Chief Executive Officer & Director

