NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind Donnerstag ohne größere Kursbewegung in den Handel gestartet. Nur in den längeren Laufzeiten ging es leicht nach oben. Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind in etwa wie erwartet ausgefallen und haben dem Handel am US-Rentenmarkt keine Impulse liefern können.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 28/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,80 Prozent. Fünfjährige Anleihen standen unverändert bei 99 13/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,12 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere legten um 3/32 Punkte auf 99 10/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,32 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 16/32 Punkte auf 100 28/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,71 Prozent./jkr/bgf/das

AXC0185 2017-12-07/15:10