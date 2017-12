Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Yara auf "Sell" mit einem Kursziel von 320 norwegische Kronen belassen. Über das Jahr 2017 hinweg habe der norwegische Dünger- und Salzkonzern Anleger angezogen, nachdem eine Bodenbildung im Stickstoff-Zyklus erreicht worden sei, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Chemiewerten. Die Aktie habe sich 2017 innerhalb der Branche am stärksten entwickelt./ck/ag Datum der Analyse: 07.12.2017

AFA0073 2017-12-07/15:32

ISIN: NO0010208051