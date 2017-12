Wochenlang hatte das Ölkartell dem Markt versichert, auch im kommenden Jahr weniger vom schwarzen Gold zu verkaufen. Die Preise kletterten. Eine Woche nach dem Beschluss folgt nun die Katerstimmung bei der Opec.

Von Überraschung war keine Spur, als die Organisation erdölexportierender Staaten (Opec) gemeinsam mit zehn Partnerländern vor einer Woche verkündete, bis Ende 2018 auf einen Teil ihrer Förderung zu verzichten und so dem Überangebot am Ölmarkt den Garaus zu machen. Schließlich setzen sie diese Maßnahme schon seit Jahresbeginn durch und haben seit Wochen eine Verlängerung angekündigt.

Nur kurzzeitig sorgte die Meldung für steigende Preise. Heute, genau eine Woche später, kostet ein Barrel (159 Liter) des Nordseeöls Brent aber nur noch gut 61,50 Dollar und damit fünf Prozent weniger. Am Mittwoch stand bei Brent ein Minus von drei Prozent und damit der größte Tagesverlust seit zwei Monaten. In den kommenden Wochen kann es noch tiefer gehen.

Da helfen auch Meldungen nicht, die üblicherweise den Preis nach oben treiben: In den USA sind die Rohöllagerbestände in der vergangenen Woche um 5,6 Millionen auf 448,1 Millionen Barrel gefallen, den niedrigsten Stand seit 2015. Das allein half aber nur, den jüngsten Preisrückgang kurzfristig zu stoppen, am Donnerstagvormittag dann setzte sich dieser Abwärtstrend wieder fort.

Der Ölmarkt nüchtert nach einer wochenlangen Party aus. Seit Mitte Juni hatten sich Ölspekulanten auf die anhaltende künstliche Angebotsverknappung eingestellt und sich mit Terminverträgen auf den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...