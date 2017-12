Der Kampf des Dax um die 13.000 Punkte geht weiter. Politische Krisen wie den Nahost-Konflikt schüttelt das deutschen Börsenbarometer locker ab. Doch reicht es noch für eine - zumindest kleine - Weihnachtsrally?

Während der Dax am Donnerstag erneut mit der Marke von 13.000 Punkten ringt, lässt Bitcoin die Hürde problemlos hinter sich. Die Kryptowährung schnellte innerhalb von 24 Stunden um rund 2000 Dollar auf mehr als 15.000 Dollar nach oben.

Von solcher Euphorie konnten Anleger an den europäischen Börsen nur träumen. "Der deutsche Leitindex nimmt den Begriff der 'stillen Vorweihnachtszeit' wörtlich", sagte Analyst Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel.

Denn der deutsche Leitindex gab am Nachmittag seine bescheidenen Gewinne komplett wieder ab: Mit einem Plus von 0,02 Prozent auf 13 001 Punkte hielt er sich knapp über der viel beachteten runden Marke. Er ist nun seit Mitte November in einer engen Handelsspanne zwischen 12 800 und 13 200 Punkten gefangen.

Die Experten des Börsenstatistik-Magazins Index-Radar rechnen bestenfalls mit einer Fortsetzung dieser Entwicklung. Der Dax könne allerdings weiterhin auch aus der aktuellen Stagnationsphase nach unten ausbrechen, warnten sie.

Aktuell zeige sich der Dax unbeeindruckt von der möglichen Eskalation politischer Krisen, ergänzte Analyst Timo Emden vom Research-Dienst DailyFX Deutschland. Die Stimmung könnte jedoch schneller kippen als gedacht und erneut für einen kräftigen Dämpfer sorgen. Emden verwies auf Nordkorea sowie die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Jerusalem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...