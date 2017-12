Zürich (awp) - Nach einem starken Start gehören die Genussscheine von Roche am Donnerstagmittag zu den schwächsten Werten unter den Blue Chips. Am Markt wird auf die Details aus der IMpower150-Studie verwiesen. Offenbar hat der Konzern bereits erste Daten zum Gesamtüberleben (OS, overall survival) vorgelegt, die Investoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...